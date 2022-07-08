Дочь Билла Гейтса столкнулась с расистскими нападками из-за темнокожего бойфренда

Фиби Гейтс

Младшая дочь миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса Фиби столкнулась с расистскими комментариями после того, как опубликовала в инстаграме* совместное фото со своим предполагаемым бойфрендом. На фотографии запечатлен поцелуй Фиби и неизвестного парня.



Фиби Гейтс с бойфрендом

Пользователей соцсетей очень удивило, что Фиби выбрала себе в спутники темнокожего мужчину, и девушку забросали оскорбительными комментариями. Многие выразили мнение, что отец девушки не будет доволен таким решением.

Билл Гейтс собирается создать совершенно новый вирус, чтобы положить конец этим отношениям, — пишет в твиттере (заблокирован в России) пользователь @Bg_almighty.

Теперь давайте посмотрим, отречется ли Билл Гейтс от своей дочери или примет тот факт, что любовь — это просто любовь, — пишет пользователь @DAVusaf42.



Билл Гейтс и Фиби Гейтс

После нападок хейтеров Фиби Гейтс удалила пост с фотографией из инстаграма*.

Имя Билла Гейтса ранее было не раз связано с различными конспирологическими теориями: так, во время пандемии коронавируса многие предполагали, что именно миллиардер создал вирус, чтобы продавать вакцины и чипировать человечество. Поводом для этого стало то, что еще в 2015 году Билл Гейтс предупреждал об опасном вирусе, который станет главной угрозой для человечества, и призывал готовиться к эпидемии.

Фиби — младшая из троих детей Билла и Мелинды Гейтс. Родители девушки объявили о расставании в 2021 году после 27 лет брака. После развода Мелинда Гейтс призналась, что поводом для расставания стал не конфликт, как подозревали в сети, а многочисленные разлады, накопившиеся за годы отношений. Также Мелинда Гейтс назвала отношения с мужем “нездоровыми”.

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