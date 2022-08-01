Дочь Анджелины Джоли Захара поступила в главный афроамериканский колледж США

Анджелина Джоли с дочерьми Шайло, Захарой и Вивьен

Анджелина Джоли опубликовала пост, посвященный поступлению ее дочери в колледж. 17-летняя Захара будет учиться в колледже Спелман в Атланте. Как говорится на сайте учебного заведения, это “глобальный лидер в области образования женщин африканского происхождения”. Напомним, Захара родилась в Эфиопии и осталась сиротой. Джоли удочерила девочку в 2005 году, когда посетила ее родину в рамках гуманитарной миссии ООН.

Захара с ее сестрами по колледжу Спелман! Поздравляю всех студентов, которые поступают в этом году. Это особенное место, и это честь, что в нашей семье теперь есть девушка из Спелмана,

— подписала актриса фотографию своей дочери с другими студентками. Какой факультет выбрала Захара и что именно она будет изучать, Джоли пока не объявляла.



Захара Джоли-Питт со студентками колледжа Спелман

В тиктоке также появилось видео, на котором Анджелина и ее дочь танцуют на вечеринке, организованной колледжем. В ролике видно, как звезда пытается повторить за остальными гостями движения танца электрик слайд, популярного в 70-е.

История частного колледжа Спелман началась в 1881 году, когда он действовал как Баптистская женская семинария Атланты. Учебное заведение считается старейшим из американских “исторически черных” колледжей и, согласно оценкам прессы, самым престижным из них. Год обучения с проживанием обходится студентам примерно в 45 тысяч долларов.

Напомним, старший сын Джоли и Питта, Мэддокс, изучает биохимию в университете в Южной Корее, а остальные дети еще не окончили школу.