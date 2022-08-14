Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии больной матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна объяснила, почему так редко рассказывает поклонникам о состоянии мамы, которая уже три года борется с раком, передает CTNews со ссылкой на соцсети модели и блогера.
По словам девушки, она прекрасно понимает, что огромное количество людей переживает за здоровье ее мамы. Однако подчеркнула, что говорить о болезни просто страшно.
«Болезнь очень серьезная. Понимаю, что многих это интересует, но тут боишься даже дышать в эту сторону, не то что говорить и рассказывать. Для всех нас это боль. Мы в нее верим, она самая сильная. Я стараюсь жить дальше и более-менее справляться со своей дырой в сердце», — написала Анна.
В 2019 году звезда сериала «Моя прекрасная няня» исчезла со сцены. Как выяснилось позже, врачи обнаружили у нее злокачественное новообразование мозга. С тех пор актриса не появлялась на публике, а о ее состоянии известно лишь со слов родственников и близких.
Добавим, что в 2018 году Анастасия снова стала мамой — в браке с фигуристом Петром Чернышевым появилась дочь Мила.