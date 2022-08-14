Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии больной матери

«Болезнь очень серьезная. Понимаю, что многих это интересует, но тут боишься даже дышать в эту сторону, не то что говорить и рассказывать. Для всех нас это боль. Мы в нее верим, она самая сильная. Я стараюсь жить дальше и более-менее справляться со своей дырой в сердце», — написала Анна.