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Дочь Анастасии Заворотнюк была вынуждена обратиться к шаманам из-за болезни матери

Мужчина демонстрировал свои гениталии посетителям парка в Чите
prt scr youtube/RuNews24

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что была вынуждена обратиться к шаману. Блогер попросила помощи для собственной матери.

Заворотнюк-младшая поделилась опытом беседы с шаманом в социальных сетях. Блогер призналась, что попросила у мудреца здоровья для матери и совета в жизни.

«Эта таинственность создавала особенную атмосферу. Шаман оказался очень приятным в общении человеком. Он показался мне крайне умиротворенным и рассудительным. Глаза его были наполнены безмятежной энергией Байкала», — рассказала Заворотнюк.

Также блогер отметила, что на сеансе шаман задавал ей вопросы о личной жизни. Кроме того, колдун дал девушке неожиданный совет, но какой именно, она рассказывать поклонникам не стала.

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RusNewsToday24
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