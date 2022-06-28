Дочь Анастасии Заворотнюк была вынуждена обратиться к шаманам из-за болезни матери

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что была вынуждена обратиться к шаману. Блогер попросила помощи для собственной матери.
Заворотнюк-младшая поделилась опытом беседы с шаманом в социальных сетях. Блогер призналась, что попросила у мудреца здоровья для матери и совета в жизни.
«Эта таинственность создавала особенную атмосферу. Шаман оказался очень приятным в общении человеком. Он показался мне крайне умиротворенным и рассудительным. Глаза его были наполнены безмятежной энергией Байкала», — рассказала Заворотнюк.
Также блогер отметила, что на сеансе шаман задавал ей вопросы о личной жизни. Кроме того, колдун дал девушке неожиданный совет, но какой именно, она рассказывать поклонникам не стала.