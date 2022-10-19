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Дочь актрисы Веры Глаголевой сообщила об ограблении

Дочь актрисы Веры Глаголевой сообщила об ограблении
Global Look Press | Anatoly Lomokhov

Дочь покойной актрисы Веры Глаголевой Анна Нахапетова обратилась в полицию за помощью с заявлением об ограблении дома знаменитой матери.

Коттедж звезды располагается в Одинцовском городском округе в поселке Николина Гора. После проведенного расследования правоохранительными органами было установлено, что кражи в особняке совершала домработница Анна, передает «МК».

Уборщицу Нахапетова наняла на подработку всего несколько месяцев назад. Все украденные вещи преступница выставляла на продажу. Она созналась в шести эпизодах воровства в доме Глаголевой. Среди украденных вещей были сумка от модного люксового бренда Gucci стоимостью 18 000 рублей и коллекционная шайба хоккеиста Александра Овечкина. Спортсмен являлся зятем артистки.

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