Дочь актрисы Веры Глаголевой сообщила об ограблении

Дочь покойной актрисы Веры Глаголевой Анна Нахапетова обратилась в полицию за помощью с заявлением об ограблении дома знаменитой матери.
Коттедж звезды располагается в Одинцовском городском округе в поселке Николина Гора. После проведенного расследования правоохранительными органами было установлено, что кражи в особняке совершала домработница Анна, передает «МК».
Уборщицу Нахапетова наняла на подработку всего несколько месяцев назад. Все украденные вещи преступница выставляла на продажу. Она созналась в шести эпизодах воровства в доме Глаголевой. Среди украденных вещей были сумка от модного люксового бренда Gucci стоимостью 18 000 рублей и коллекционная шайба хоккеиста Александра Овечкина. Спортсмен являлся зятем артистки.