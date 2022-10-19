Дочь актрисы Веры Глаголевой сообщила об ограблении

Уборщицу Нахапетова наняла на подработку всего несколько месяцев назад. Все украденные вещи преступница выставляла на продажу. Она созналась в шести эпизодах воровства в доме Глаголевой. Среди украденных вещей были сумка от модного люксового бренда Gucci стоимостью 18 000 рублей и коллекционная шайба хоккеиста Александра Овечкина. Спортсмен являлся зятем артистки.