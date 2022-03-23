Дочь актера Владимира Машкова отказала ему в просьбе вернуться в Россию

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Известный российский актер Владимир Машков обеспокоен тем, что его дочь Мария продолжает находиться на территории США в свете обострившихся международных отношений. Женщина рассказала о диалоге, состоявшемся у нее с родителем.
Наследница звезды сериала «Ликвидация» подчеркнула, что актер осведомлен о ее взглядах, хоть и отказывается с ними соглашаться. Машкова, проживающая в США вместе с детьми, в социальных сетях призналась, что ей пришлось ослушаться родителя.
«Мы очень старались услышать друг друга. Не вышло. Я знаю, что говорить мне легче. Я в другой стране. Поэтому и говорю. Вот только пришлось отца ослушаться», — высказалась она.
Машкова уже давно живет на две страны: большую часть времени она проводит с мужем в США, а в Россию возвращается на заработки. Теперь неизвестно, когда она вновь окажется на родине.
Вооруженные силы РФ 24 февраля начали спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, в ходе которой, как ранее неоднократно отмечали в Минобороны России, удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре этой страны. Мирному населению ничего не угрожает.