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Дочь актера Михаила Ефремова платит за институт 650 тысяч рублей в год

Дочь актера Михаила Ефремова платит за институт 650 тысяч рублей в год
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь актера Михаила Ефремова Вера подавала документы на поступление во множество учебных заведений, но собеседования проходила только там, где была возможность получить высшее образование. В итоге она поступила на специальность «Управление в креативных индустриях».

Как уточнили авторы «Комсомольской правды», Вере предстоит платить за обучение 650 тысяч рублей за один год. По словам обозревателей, она и ее мать Софья недавно посетили ВУЗ, где подписали договор и внесли оплату за первый год.

Правда деньги вносились мамой — Софья очень много работает и готова была к оплате любого дорогостоящего обучения дочери.

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