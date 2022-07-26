Дочь актера Михаила Ефремова платит за институт 650 тысяч рублей в год

Дочь актера Михаила Ефремова Вера подавала документы на поступление во множество учебных заведений, но собеседования проходила только там, где была возможность получить высшее образование. В итоге она поступила на специальность «Управление в креативных индустриях».
Как уточнили авторы «Комсомольской правды», Вере предстоит платить за обучение 650 тысяч рублей за один год. По словам обозревателей, она и ее мать Софья недавно посетили ВУЗ, где подписали договор и внесли оплату за первый год.
Правда деньги вносились мамой — Софья очень много работает и готова была к оплате любого дорогостоящего обучения дочери.