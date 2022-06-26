Новости0

Добровольцы с Урала помогут ВС РФ противостоять украинским войскам в Донбассе

Добровольцы с Урала помогут ВС РФ противостоять украинским войскам в Донбассе
Минобороны РФ

Автоколонна грузовиков с добровольцами с Урала прибыла в Донбасс. Отбор из-за большого числа желающих был довольно жесткий.

После прибытия на позиции в субботу, 25 июня, добровольцам раздали сухпайки и палатки, о чем сообщили в репортаже с места событий военкоры «Русской Весны».

Хотя у большинства добровольцев за плечами уже есть опыт боевых действий в разных горячих точках, с новыми подразделениями проведут курс подготовки перед тем как отправить на передовую. Российские военкоматы, тем временем, продолжают «штурмовать» все новые желающие поучаствовать в операции. 

вс рф Донбасс спецоперация Урал
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.