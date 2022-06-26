Добровольцы с Урала помогут ВС РФ противостоять украинским войскам в Донбассе

Хотя у большинства добровольцев за плечами уже есть опыт боевых действий в разных горячих точках, с новыми подразделениями проведут курс подготовки перед тем как отправить на передовую. Российские военкоматы, тем временем, продолжают «штурмовать» все новые желающие поучаствовать в операции.