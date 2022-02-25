Добровольно сложившие оружие солдаты ВСУ объяснили свое нежелание воевать за Киев

Украинские пограничники в районе КПП «Чонгар» добровольно сложили оружие и сами перешли на российскую территорию в районе Крыма. В эфире программы «60 минут» показали сюжет, в котором сдавшиеся солдаты ВСУ объяснили свое решение.

Всего к российским военным пришли 16 пограничников. Пять из них — срочники, которым нет и 20 лет. После этого им дали возможность связаться с родными, чтобы их успокоить, а потом накормили сухпайками российской армии. Некоторые молодые люди не смогли сдержать слез, успокаивая своих матерей.

В беседе с журналистами украинские военнослужащие рассказали, что в России к ним отнеслись по-человечески.

«Нормально обращались: не били, не орали, ну… нормальными словам», — сказал один из солдат.

Далеко не все украинцы разделяют националистическую идеологию действующей киевской власти. Именно это, как и обман, стали причинами, по которым военные решили сдаться.

«Мой прадед боролся с фашизмом, а сейчас этот фашизм на Украине, я это не приемлю»; «Он (Зеленский — Прим. ред.) говорил, что войну прекратит, но этого не сделал, все так и осталось», — объяснили солдаты ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин назвал спецоперацию в Донбассе вынужденной мерой.

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