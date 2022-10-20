Доброволец из Чебоксар вернулся домой и рассказал об участии в СВО

«В добровольцах, служил ты или не служил — значение не имело. Вместе со мной были ребята, которые не служили совсем. Из Чувашии, я горд, что был со мной в одной команде кандидат педагогических наук. То есть это действительно добровольцы. Этот посыл шел из души», — цитирует Емельянова портал «Вести. Чувашия».