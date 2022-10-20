Доброволец из Чебоксар вернулся домой и рассказал об участии в СВО

Житель Чебоксар, доброволец Виталий Емельянов вернулся домой со специальной операции по защите Донбасса. Он был в числе первых добровольцев, которые в мае 2022 года отправились защищать ЛДНР от атак ВСУ.
Емельянов — офицер запаса, летчик морской авиации, трудится в электротехнической области. Боевого опыта у него не было, но в мае он взял отпуск и стал контрактником.
«Понятие Родина – более широкое. Моя Родина – это моя семья. Я пошел ради своего мира. Это моя мама, моя супруга, мои детки. Я защищал прежде всего их. Кто-то должен», — рассказал доброволец.
Он прошел подготовку с земляками в Ростовской области, в июле оказался на передовой в составе подразделения «Барс». Емельянов прослужил два месяца, по его рассказу, добровольцев на месте обучают и обращению со спецтехникой, и военной науке.
«В добровольцах, служил ты или не служил — значение не имело. Вместе со мной были ребята, которые не служили совсем. Из Чувашии, я горд, что был со мной в одной команде кандидат педагогических наук. То есть это действительно добровольцы. Этот посыл шел из души», — цитирует Емельянова портал «Вести. Чувашия».
Доброволец уже вернулся домой к своей привычной жизни и к своим обязанностям, ведь на предприятии, где он работает, за ним закрепили место.