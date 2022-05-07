Доброволец из Сербии Мартон оставил бизнес и отправился на защиту Донбасса от националистов

«В Донбассе оказался, можно сказать, из-за семейной традиции. И дедушка, и прадедушка вместе воевали за Красную Армию и освобождали Белград в Великую Отечественную войну. Потом началась война в Хорватии, там папа был мобилизован. Он там воевал тогда вместе с русскими добровольцами. Старший брат был в Боснии и Герцеговине, и тоже с русскими добровольцами», — рассказал Мартон.