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Доброволец из Сербии Михаил Мартон рассказал, что оставил свою работу и решил поступить так, как принято у него в семье: по примеру отца, деда и прадеда мужчина отправился на защиту мирных людей от националистов.
Мартон в беседе с изданием «Известия» рассказал, почему решил отправится в Донбасс добровольцем и защищать жителей региона от украинских националистов. Выходец из Сербии оставил ради этой цели свое строительное дело, настолько важным было для него соблюсти семейную традицию и избавить Донбасс от угрозы.
«В Донбассе оказался, можно сказать, из-за семейной традиции. И дедушка, и прадедушка вместе воевали за Красную Армию и освобождали Белград в Великую Отечественную войну. Потом началась война в Хорватии, там папа был мобилизован. Он там воевал тогда вместе с русскими добровольцами. Старший брат был в Боснии и Герцеговине, и тоже с русскими добровольцами», — рассказал Мартон.
Мужчина сам проходил срочную службу на родине в 1999 году. После демобилизации работал в Черногории и Германии. Мартон признался, что принял решение отправится на Украину и защищать Донбасс после событий 2014 года, потрясших всю страну.
«Для меня это не просто ДНР, ЛНР или Малороссия. Я приехал, потому что мой дедушка и прадедушка воевали против фашизма и нацизма, это то же самое. Это мой долг! Я думаю, это правильно, надо было сюда приехать», — подчеркнул Мартон.
Он защищает Донбасс от атак украинских националистов уже восемь лет. За этот срок он успел получить ранение, выздороветь и вернуться на службу. Мартон абсолютно уверен, что спецоперация РФ на Украине ознаменовала начало открытой борьбы «добра с силами зла»: иначе как словом «зло» он просто не может описать зверства украинских националистов над мирным населением Донбасса.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.