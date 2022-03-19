Добровольцы «Русь Триединая» передали гуманитарную помощь жителям Харьковской области

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр. По ее словам, члены батальона «Азов» не выпускали людей и не давали им воды.