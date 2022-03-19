Добровольцы «Русь Триединая» передали гуманитарную помощь жителям Харьковской области

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Волонтеры из организации «Русь Триединая» с помощью военных
доставили гуманитарную помощь в село Стрелечье Харьковской области.
Глава добровольческого движения Сергей Моисеев рассказал,
что жители населенного пункта получили одежду, бутилированную воду, консервы,
макаронные изделия и сахар. Коробки и пакеты с продуктами занесли в здание
местной больницы, передает РИА Новости.
«Раздаем пациентам местной больницы и детям», —
рассказал Моисеев.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр. По ее словам, члены батальона «Азов» не выпускали людей и не давали им воды.
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