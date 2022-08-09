Добровинский заявил, что Любовь Успенская улетела из России в США без обратного билета

Российская эстрадная певица Любовь Успенская улетела из России в США. Адвокат Александр Добровинский, внимательно отслеживающий передвижения звезды из-за ее цели довести до конца дело с избитой собакой, рассказал о деталях отъезда артистки из страны, передает Teleprogramma.pro.
Добровинский уточнил, что в ближайшее время Успенскую не стоит ждать на Родине. Дело в том, что певица начала остерегаться новых исков в свой адрес после инцидента с избиением собаки. Адвокат уточнил, что в этой связи исполнительница приняла решение некоторое время пожить в Соединенных Штатах, поэтому не покупала обратный билет в Россию.
«Мы собираемся подавать заявление в конце августа. Хозяйка избитой собаки надеялась, что зрение у питомца восстановится, но придется делать операцию. Кроме того, высока вероятность, что собака может не проснуться после наркоза. Все это пока затягивает весь процесс», — уточнил детали судебного дела Добровинский.
Он также указал на то, что Успенская имеет возможность спокойно въезжать на территорию США благодаря своему гражданству в данной стране.
«Она — гражданка США. Покинула страну, и непонятно, вернется ли», — заключил Добровинский.
Отметим, пару месяцев назад Успенская оказалась в центре скандала с соседской собакой, в отношении которой применила силу. Сама артистка уверяет, что хозяйка животного не следила за ним. Однако на данный момент питомцу требуется операция по восстановлению зрения после сильного удара в области головы.