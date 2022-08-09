Добровинский заявил, что Любовь Успенская улетела из России в США без обратного билета

Добровинский уточнил, что в ближайшее время Успенскую не стоит ждать на Родине. Дело в том, что певица начала остерегаться новых исков в свой адрес после инцидента с избиением собаки. Адвокат уточнил, что в этой связи исполнительница приняла решение некоторое время пожить в Соединенных Штатах, поэтому не покупала обратный билет в Россию.