Добронравов и Кравченко отказываются разговаривать с Анной Кошмал о спецоперации

Украинская актриса Анна Кошмал безуспешно пытается заставить прервать молчание своих коллег по сериалу «Сваты» Федора Добронравова и Татьяну Кравченко, публикуя их совместные фотографии в социальных сетях.
После начала специальной операции России по защите республик Донбасса Кошмал регулярно высказывается против действий россиян и призывает сделать то же самое Добронравова и Кравченко. В соцсетях исполнительница роли Жени в «Сватах» публикует кадры с ее экранными бабушкой и дедушкой, но сами артисты на это никак не реагируют.
Сериальные Иван и Валентина Будько предпочитают замалчивать свою позицию по поводу спецоперации и отказываются разговаривать как со своей украинской коллегой, так и с журналистами, пишет Teleprogramma.pro.
Стоит отметить, что Кравченко родилась в Донецке и, по словам ее друга актера Станислава Садальского, готова поехать на родину с концертами.