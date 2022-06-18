Добронравов и Кравченко отказываются разговаривать с Анной Кошмал о спецоперации

После начала специальной операции России по защите республик Донбасса Кошмал регулярно высказывается против действий россиян и призывает сделать то же самое Добронравова и Кравченко. В соцсетях исполнительница роли Жени в «Сватах» публикует кадры с ее экранными бабушкой и дедушкой, но сами артисты на это никак не реагируют.