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«Добро пожаловать в Германию!»: украинских беженцев в ФРГ предложили разместить в бывшем концлагере

«Добро пожаловать в Германию!»: украинских беженцев в ФРГ предложили разместить в бывшем концлагере
pxhere.com

Предложения о размещении украинских беженцев в Германии в бывшем концлагере Заксенхаузен появились в Сети.

Немцы выступили с инициативой предоставить вынужденным переселенцам место в бывшем концлагере. На его бараках можно увидеть надпись «Добро пожаловать в Германию!».

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на подобную инициативу. Возмущение выразили не только украинцы, но и сами немцы. В течение нескольких часов администрация расположенного на территории Заксенхаузена музейного комплекса удалила посты.

беженцы Германия концлагерь
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