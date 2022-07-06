«Добро пожаловать в Германию!»: украинских беженцев в ФРГ предложили разместить в бывшем концлагере

Предложения о размещении украинских беженцев в Германии в бывшем концлагере Заксенхаузен появились в Сети.
Немцы выступили с инициативой предоставить вынужденным переселенцам место в бывшем концлагере. На его бараках можно увидеть надпись «Добро пожаловать в Германию!».
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на подобную инициативу. Возмущение выразили не только украинцы, но и сами немцы. В течение нескольких часов администрация расположенного на территории Заксенхаузена музейного комплекса удалила посты.