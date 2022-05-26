«До сих пор кошмарят»: Медведев рассказал о положении российского бизнеса, вспомнив фразу из 2008 года

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании форума «Единой России» «Предпринимательство в новой экономической реальности» заявил, что российский бизнес «кошмарят до сих пор».
Медведев, в 2008 году будучи президентом РФ, на совещании по развитию бизнеса призвал перестать «кошмарить бизнес» и припомнил свои слова больше 10 лет спустя.
«Произнес-то произнес, а кошмарят до сих пор», — сказал Медведев.
Он также сказал, что антироссийские санкции — одно из системных проявлений борьбы с РФ на международной арене, и их скорее всего не ослабят в обозримом будущем.