До Квон объявил о запуске Terra 2.0, которую назвали Phoenix-1

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С 28 мая блокчейн Terra получил «клона» – Terra 2.0, который позиционируется в роли абсолютно новой «сети возрождения», о чём говорит название Phoenix-1. Интересно, почему Phoenix-1? Ожидается, что будет Phoenix-2? Новый проект вносит изменения в названия цифровых валют из «старой» сети, добавляя к ним приставку «Classic», теперь их тикеры на биржах выглядят как «LUNC» и «USTC».

Криптовалюта LUNA – это новая монета Terra 2.0, которую получат владельцы прежних токенов в ходе «айрдропа», проводимого на основании снимка блокчейна Terra.

Пользователи могут узнать баланс своего нового депозита, подключившись к Terra Station. Активы на биржах криптовалют, поддержавших форк, появятся автоматически. Количество поддерживающих Terra 2.0 постепенно растёт. Торговать токеном уже можно на Gate.io, MEXC, OKX, Kucoin, Bitrue. Биржа Binance запустит торги только 31-го мая, «чтобы избежать проблем с ликвидностью». Более того, крупнейшая биржа отнесёт новый токен «в зону инноваций».

Binance Innovation Zone — это «специальная торговая зона, где пользователи могут торговать новыми токенами, которые могут иметь повышенную волатильность и представлять более высокий риск, чем другие токены».

Terra 2.0 выпустит 1 млрд новых токенов, оставив в собственном управлении только 330 млн, остальные распределились в ходе айрдропа, по умолчанию делегированные валидаторам. Получившие LUNA пользователи могут отказаться от «навязанного» стейкинга, разместив монету по своему выбору.

Судя по стартовавшим торгам, инвесторы Terra хотят отбить потери и выйти из проекта. LUNA потеряла 80% стоимости в первый же день торгов и перспектив коррекции пока не видно .

Проблемы Terra начались после потери выпускаемым стабильным токеном UST, привязки к доллару. Стейблкойна на Terra 2.0 уже нет, но крах алгоритма отразился на всей отрасли. Инвесторы начали терять доверие ко всем стабильным токенам, что вылилось в активный вывод средств в том числе и из экосистемы Tether USD.