До конца текущего года Россия и Белоруссия могут отменить роуминг в сотовых сетях

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До конца 2022 года Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг между странами. Об этом СМИ заявил заместитель госсекретаря Союзного государства Владимир Амарин в рамках IX Форума регионов Белоруссии и России.





«Роуминг уже в значительной степени отменен: отменена плата за входящие звонки с апреля текущего года, это очень большая составляющая в суммах платежей. Остались некоторые нюансы, которые сейчас прорабатываются на уровне Минсвязи, Минцифры и операторов. Стоит задача как можно быстрее, я думаю, что до конца года точно уже», — уточнил он

Отметим, что с 1 апреля плата за входящие звонки в роуминге на территории России и Белоруссии не взимается. Ранее же посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что роуминг планировалось отменить полностью до 1 июня текущего года.

Помимо этого, в Крыму обещают улучшение LTE.