До конца года в России планируется создать крупнейший флот грузовых воздушных беспилотников

В рамках интенсива «Архипелаг 2022» пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ) рассказала СМИ, что к кону этого года Россия получит один из крупнейших флотов грузовых беспилотников.





«До конца 2022 года в России появится один из крупнейших в мире флотов грузовых БАС из 35 беспилотных вертолетов для доставки посылок и грузов массой до 100 килограммов на дальние расстояния», — заявили представители НТИ.

А заместитель генерального директора по развитию компании «Авиателекоминвест» Андрей Потемкин уточнил, что уже есть контракт с «Газпром нефть-Снабжение». Он также заявил, что скоро в РФ появится компания, которая займётся развитием флота и интеграцией беспилотников в единое воздушное пространство. Отдельно Потемкин уточнил, что компания будет полностью отечественной и независимей от иностранных компонентов и комплектующих.

«В целом, кооперация предусматривает участие более 10 российских технологических компаний. Компания выступит «локомотивом» формирования нового рынка беспилотной аэрологистики», — отметил Потемкин.

Ранее в России разработали тяжёлый грузовой беспилотник с мотором от Lada Priora.