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До конца года Роскосмос запустит 15–20 ракет со спутниками

До конца года Роскосмос запустит 15–20 ракет со спутниками

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Роскосмос планирует осуществить с Восточного пять пусков. Количество пусков с Байконура будет понятно в июле, всего может быть запущено от 15 до 20 аппаратов. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.


«На Восточном пять аппаратов точно улетит, по другим космодромам будет понятно в течение июля. В целом это большое количество аппаратов — от 15 до 20», — сказал Дмитрий Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, сейчас госкорпорация форсирует окончание работ по ряду аппаратов, которые должны были быть запущены в следующем году. «Количество пусков будет, скорее всего, больше, чем запланировали на текущий момент, но меньше, чем изначально было», — добавил он.

Напомним, недавно Дмитрий Рогозин посетовал на то, что у России очень мало спутников на орбите. Видимо, работы по этой части интенсифицируются.

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роскосмос
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