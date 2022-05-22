До 80 ГБ памяти и жидкостное охлаждение. Nvidia готовит новую версию ускорителя A100

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Несмотря на то, что Nvidia недавно представила ускоритель H100 на новой архитектуре Hopper, компания готовит новый вариант старого Nvidia A100 на архитектуре Ampere.





Новая версия выделяется жидкостной системой охлаждения вместо пассивной у обычной версии. Учитывая выход новой версии адаптера, Nvidia явно не будет снимать их с производства после выхода на рынок H100. Напомним, новинки выйдут когда-то во втором полугодии, но компания не уточняла сроков.

Nvidia A100 в версии с интерфейсом PCIe имеет 40 либо 80 ГБ памяти и обеспечивает производительность 19,5 TFLOPS.