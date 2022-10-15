До 3 тыс. зарядных станций для электромобилей установят в России к 2024 году

Монтаж почти 500 быстрых зарядных станций для электромобилей в пилотных регионах РФ ожидается в октябре – ноябре, сохраняются планы создания почти 3 тыс. станций до конца 2024 года. Об этом в ходе форума «Российская энергетическая неделя» рассказал замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.





Минэкономразвития РФ является одним из ответственных исполнителей концепции развития производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ на период до 2030 года.

«Уже определены регионы – пилоты по созданию быстрой зарядной инфраструктуры мощностью 150 кВт. В этом году будет создано 528 зарядных станций, 44 из них уже смонтированы. Основной монтаж будет в октябре – ноябре», — сказал Колесников. В следующем году, по его словам, планируется монтаж еще 970 зарядных станций, а в 2024 году — 1437.

Инвесторам, которые заходят в создание этой инфраструктуры, как отметил Колесников, оказывается федеральная поддержка в виде компенсации части капитальных затрат и части затрат на технологическое присоединение. На региональном уровне пилотные регионы, как правило, снижают транспортный налог и вводят бесплатную парковку для электромобилей. «Уже 37 субъектов РФ приняли решение либо о льготе, либо обнулении транспортного налога для электромобилей», — сказал он.

Как отметил Колесников, задача программы — создание минимально необходимого объема зарядной инфраструктуры, которая позволит пользователям электромобилей чувствовать себя уверенно не только в городских агломерациях, но между крупными городами миллионниками. Он напомнил, что, по данным МВД на 10 октября, в России зарегистрировано уже 22 тыс. электромобилей. Кроме того, активно развивается производство: заключено два специнвестконтракта на производство электромобилей. Также реализовано стимулирование спроса на электромобили. «Удалось договориться о льготном кредитовании для физлиц и для компаний через льготный лизинг. В этом году — это 35% от стоимости и до 1 млн рублей для локализованных электромобилей», — добавил Колесников.

Концепция развития электротранспорта в России до 2030 года определяет первоочередные задачи для формирующейся отрасли. В их числе: развитие производственной базы, наращивание технологических компетенций, вывод на рынок принципиально новых продуктов и создание современной инженерной и транспортной инфраструктуры. В России к 2024 году планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей.