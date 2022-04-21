    В тренде

    ДНР: украинские войска использовали РСЗО «Смерч» при обстреле Шахтерска

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ДНР: украинские войска использовали РСЗО «Смерч» при обстреле Шахтерска

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Федеральное агентство новостей

    Украинская армия обстреляла город
    Шахтерск с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерчь». Об этом
    сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по
    контролю и координации режима прекращения огня.

    Вооруженные силы Украины выпустили
    четыре ракеты со стороны своих позиций в районе Светлодарска. В результате обстрела
    погиб ребенок 2015 года рождения, еще четыре человека получили повреждения
    различной степени тяжести.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »