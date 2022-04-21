ДНР: украинские войска использовали РСЗО «Смерч» при обстреле Шахтерска

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Украинская армия обстреляла город
Шахтерск с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерчь». Об этом
сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по
контролю и координации режима прекращения огня.
Вооруженные силы Украины выпустили
четыре ракеты со стороны своих позиций в районе Светлодарска. В результате обстрела
погиб ребенок 2015 года рождения, еще четыре человека получили повреждения
различной степени тяжести.
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