Дни пушкинской поэзии завершились в Пскове

Так, 5 июня на берегу Утиного пруда состоялся показ шоу по произведениям А. С. Пушкина «Сны над темной водой». Примерно 1500 жителей Пскова пришли посмотреть на постановку московского авторского театра «Эскизы в пространстве», актеры которого зачитывали отрывки из пушкинских произведений под музыку русских народных инструментов и выполняли акробатические трюки.