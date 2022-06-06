Дни пушкинской поэзии завершились в Пскове

Дни пушкинской поэзии и русской культуры прошли в Псковской области с 3 по 6 июня. Их итоги подвели во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
Журналисты сетевого издания обсудили подробности мероприятий с председателем комитета по культуре Псковской области Ольгой Тимофеевой и заместителем генерального директора Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяной Мартыновой
Так, 5 июня на берегу Утиного пруда состоялся показ шоу по произведениям А. С. Пушкина «Сны над темной водой». Примерно 1500 жителей Пскова пришли посмотреть на постановку московского авторского театра «Эскизы в пространстве», актеры которого зачитывали отрывки из пушкинских произведений под музыку русских народных инструментов и выполняли акробатические трюки.