Дмитрия Пучкова возмутила позиция Чулпан Хаматовой в отношении российских солдат

«А ты видела, как обращаются с русскими пленными? А вот украинские солдаты ходили в театр? Откуда в них вот это? А ты, Чулпан, убежав на ту сторону, понимаешь, что вот это поддерживаешь? Я много общался с деятелями искусства, которые говорили: “А что ты от нее хочешь? Она же актриса”. Вот так к ней относятся», – рассказал Пучков.