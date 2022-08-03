Дмитрия Пучкова возмутила позиция Чулпан Хаматовой в отношении российских солдат

Позиция сбежавшей из России Чулпан Хаматовой в отношении спецоперации и российских солдат вызывает много вопросов. Об этом заявил Дмитрий Пучков в YouTube-шоу «Сама Меньшова».
Известный переводчик и блогер не понимает позицию писательницы, которая говорила, что российские солдаты будут сдаваться в плен, потому что они «ходили в театр».
«А ты видела, как обращаются с русскими пленными? А вот украинские солдаты ходили в театр? Откуда в них вот это? А ты, Чулпан, убежав на ту сторону, понимаешь, что вот это поддерживаешь? Я много общался с деятелями искусства, которые говорили: “А что ты от нее хочешь? Она же актриса”. Вот так к ней относятся», – рассказал Пучков.
Ранее Хаматова рассказала, что часто сталкивается с критикой в интернете, но предпочитает это игнорировать.