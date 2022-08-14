Дмитрий Тарасов намекнул на безразличие к жене

Футболист Дмитрий Тарасов охладел к своей жене, модели Анастасии Костенко. К такому выводу пришли поклонники пары, наблюдая за их жизнью в социальных сетях.
Костенко неоднократно заявляла, что Тарасов является идеальным семьянином. Однако в прессе регулярно появляются слухи о неверности спортсмена. Недавно подозрения о его похождениях усилились.
«А вам слабо сохранить страсть после пяти лет брака? Видимо, тут все погасло. Грустно, конечно, но это жизнь», — отметили поклонники в соцсетях.
Фанаты заподозрили неладно после публикации видео, которое было сделано на вечеринке друга пары. Футболист танцевал с избранницей, но подписчики не заметили его трепетного отношения к супруге.