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Дмитрий Тарасов намекнул на безразличие к жене

Дмитрий Тарасов намекнул на безразличие к жене
globallookpress/Dmitry Golubovich

Футболист Дмитрий Тарасов охладел к своей жене, модели Анастасии Костенко. К такому выводу пришли поклонники пары, наблюдая за их жизнью в социальных сетях.

Костенко неоднократно заявляла, что Тарасов является идеальным семьянином. Однако в прессе регулярно появляются слухи о неверности спортсмена. Недавно подозрения о его похождениях усилились.

«А вам слабо сохранить страсть после пяти лет брака? Видимо, тут все погасло. Грустно, конечно, но это жизнь», — отметили поклонники в соцсетях.

Фанаты заподозрили неладно после публикации видео, которое было сделано на вечеринке друга пары. Футболист танцевал с избранницей, но подписчики не заметили его трепетного отношения к супруге.

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RusNewsToday24
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