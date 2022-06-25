Дмитрий Рогозин заявил о начале серийного производства МБР «Сармат»

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о начале серийного производства межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Первые экземпляры передадут одному из полков Ужурского ракетного соединения, которое дислоцируется в Красноярском крае до конца года.





По словам Рогозина, госкорпорация также готовится ко второму пуску межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Утверждается, что работы идут по графику.

«Мы в графике, мы готовимся ко второму летно-конструкторскому испытанию “Сармата”, где будут повышены требования к этой машине в определенных, согласованных с нашим заказчиком — Минобороны — моментах», — заявил глава «Роскосмоса».

Первый запуск «Сармата» осуществили с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля, он прошёл успешно на всех этапах полёта.

Ранее сообщалось, что «Сармат» могут оснастить гиперзвуковыми блоками «Авангард».