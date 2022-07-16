Дмитрий Рогозин рассказал, какими будут межпланетные космические станции и как будут их собирать

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о том, как Россия будет осуществлять сборку гипотетической межпланетной станции. По его словам, ведущая роль в этом отводится ядерному буксиру «Зевс», а испытывать сборку межпланетной станции будут на модулях РОСС — Российской орбитальной служебной станции.



Так выглядит РОСС, и так же может выглядеть межпланетная станция

«В будущем отдельные модули Российской орбитальной служебной станции мы будем просто поднимать до орбиты “Зевса” и они будут прообразом некой станции, типа корабля, которую “Зевс” будет толкать на необходимое расстояние», — сказал Рогозин.

По его словам, в будущем перелеты в дальний космос будут осуществляться на кораблях, пристыкованных к силовым установкам, таким, как «Зевс», только более совершенным, мощным и безопасным. Корабли будут похожи не на те аппараты, которые используются при полетах на МКС, а на полноценные станции с системами жизнеобеспечения, регенерации воды, воздуха, питания для максимального комфортно пребывания.

«Может быть, даже с элементами искусственной гравитации, чтобы такой специальный модуль был, чтобы не было деградации мышечных тканей во время дальних перелетов», — добавил Рогозин.