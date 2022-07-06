Дмитрий Рогозин анонсировал «галактический» трамвай

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Усть-Катавский вагоностроительный завод подготовил проект двухэтажного трамвая для космодрома Восточный с футуристическим дизайном. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.





«У нас есть потрясающий проект двухэтажного трамвайного поезда, фактически это легкое метро. В сцепке идут несколько вагонов, вид у них галактический», — сказал Рогозин.

По его словам, скорость трамвайного поезда будет достигать 100 км/ч (или, выражаясь галактическими величинами, 3,24 пикопарсека в час). На первом этапе он будет ездить по существующей железнодорожной ветке, на втором этапе будет создана специальная скоростная трасса.

В начале февраля 2020 года генеральный директор Усть-Катавского вагоностроительного завода (входит в Роскосмос) Роман Новиков сообщил о достижении предварительной договоренности по организации трамвайного движения на космодроме Восточный. По его словам, для перевозки людей будут использоваться современные пятисекционные, низкопольные трамвайные вагоны.