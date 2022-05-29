Дмитрий Пучков примет участие в заседании КИБЕР ФРОНТА Z на тему спецоперации на Украине

Участники очередного дискуссионного вечера в петербургском штабе КИБЕР ФРОНТ Z обсудят итоги первых трех месяцев вынужденной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.
Эксперты и обычные граждане поговорят об успехах российских военнослужащих, а также о проблемах и перспективах развития спецоперации. Публицист, переводчик и писатель Дмитрий Пучков предоставит эксклюзивный видеоматериал на данную тему.
Мероприятие под названием «Три месяца СВО: успехи, проблемы и перспективы» состоится 29 мая в 18:00 по адресу Васильевский остров, Университетская набережная, 25. Посетить его могут все желающие — вход свободный. Более подробную информацию можно получить в официальной группе КИБЕР ФРОНТА Z в социальной сети «ВКонтакте».