Дмитрий Пучков примет участие в заседании КИБЕР ФРОНТА Z на тему спецоперации на Украине

Мероприятие под названием «Три месяца СВО: успехи, проблемы и перспективы» состоится 29 мая в 18:00 по адресу Васильевский остров, Университетская набережная, 25. Посетить его могут все желающие — вход свободный. Более подробную информацию можно получить в официальной группе КИБЕР ФРОНТА Z в социальной сети «ВКонтакте».