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Дмитрий Певцов сообщил об отмене августовского концерта Филиппа Киркорова в Анапе

Дмитрий Певцов сообщил об отмене августовского концерта Филиппа Киркорова в Анапе
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Сообщение об отмене выступления российского эстрадного певца Филиппа Киркорова появилось в Telegram-канале актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова 30 июля. В нем не уточняется, по какой причине мероприятие не состоится. 

«Концерт Киркорова в Анапе на 10 августа снят из программы. Что и как в Геленджике и Сочи, где также были анонсы этого персонажа, еще не знаю», — сообщил Певцов. 

В тоже время на официальном сайте самого Киркорова указано, что его июльские выступления в указанных в сообщении городах уже прошли, а афиша на август пока не представлена.

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RusNewsToday24
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