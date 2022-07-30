Дмитрий Певцов сообщил об отмене августовского концерта Филиппа Киркорова в Анапе

Сообщение об отмене выступления российского эстрадного певца Филиппа Киркорова появилось в Telegram-канале актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова 30 июля. В нем не уточняется, по какой причине мероприятие не состоится.
«Концерт Киркорова в Анапе на 10 августа снят из программы. Что и как в Геленджике и Сочи, где также были анонсы этого персонажа, еще не знаю», — сообщил Певцов.
В тоже время на официальном сайте самого Киркорова указано, что его июльские выступления в указанных в сообщении городах уже прошли, а афиша на август пока не представлена.