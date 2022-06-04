Дмитрий Песков прокомментировал санкции в отношении дочери и поблагодарил Филиппа Киркорова за поддержку президента

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Дмитрий и Лиза Песковы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что его дочь Елизавета многое переосмыслила с тех пор, как начала попадать в санкционные списки Запада.

По словам Пескова, Лиза долгое время работала над одним из проектов Фонда развития русско-французских исторических инициатив. Это были раскопки и возвращение во Францию для достойного погребения останков генерала Шарля Этьена Гюдена — участника наполеоновских войн, убитого российскими солдатами в 1812 году.

Она работала над этим проектом. И очень интересно, что она тоже подпала под санкции. У нее на многое раскрываются глаза,

— сказал пресс-секретарь.

Моя дочь действительно очень любит Францию, она там училась, она там долго жила, но уже много лет назад она переехала к нам, она закончила здесь магистратуру МГИМО, живет и работает здесь, в Москве. И с Францией ее связывает только симпатия и теплые чувства, больше ничего.

Лиза Пескова

Напомним, что 12 марта супруга Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, и двое его старших детей — Николай и Елизавета — были включены в санкционный список США. А месяц спустя они попали под санкции Евросоюза.

Тем временем “Комсомольская правда” рассказала о том, как Песков отозвался о народном артисте России Филиппе Киркорове на праздновании дня рождения его отца, Бедроса Киркорова, которому 2 июня исполнилось 90 лет.

Филипп мой друг. И он на самом деле настоящий друг. Сейчас такие события, которые всех проверяют. И что для меня важно, когда надо было первым поддержать президента — он это сделал. И когда надо было заступиться за друзей — он тоже это сделал,

— сказал пресс-секретарь.

Филипп КиркоровВ апреле Киркоров опубликовал в соцсетях пост в поддержку арестованного украинского политика и бизнесмена Виктора Медведчука, известного близкими отношениями с Владимиром Путиным. А в начале мая певец записал видеообращение к Маргарите Симоньян, в котором осудил ее за слова, сказанные в телеэфире о Максиме Галкине — журналистка назвала его “геем, женившимся на пожилой женщине для отвода глаз, личного обогащения и пути в карьере”.