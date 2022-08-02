Дмитрий Нагиев впервые заговорил о смерти Жанны Фриске

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев впервые высказался о смерти певицы Жанны Фриске. О близкой подруге артист вспомнил в интервью порталу «Караван Историй».
Ведущий много работает и не задумывается о здоровье. Нагиев игнорирует регулярные обследования. Даже случай с американским коллегой Брюсом Уиллисом, у которой диагностировали болезнь Альцгеймера, не заставил звезду изменить отношение.
«Брюсу не повезло. Многие артисты, которые за собой следили, не убереглись. Давайте вспомним милейшую Жанну Фриске, которая занималась своим здоровьем», – подчеркнул Нагиев.
Артист отметил, что был знаком с Фриске, поэтому знает, что она даже ездила в специальные оздоровительные туры. По словам Нагиева, это просто «мерзкая рулетка».