Дмитрий Нагиев внезапно сообщил, что стал дедушкой

Нагиев поделился подробностями сериала «Охотник», который выйдет осенью этого года. В проекте вместе с актером должен был играть его наследник, но Кирилл наотрез отказался работать с отцом. Хотя сам Нагиев хотел быть на одной съемочной площадке с наследником.