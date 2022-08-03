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Дмитрий Нагиев внезапно сообщил, что стал дедушкой

Дмитрий Нагиев внезапно сообщил, что стал дедушкой
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитый актер Дмитрий Нагиев неожиданно рассказал о прибавлении в семье. Сын звезды Кирилл впервые стал отцом.

Нагиев поделился подробностями сериала «Охотник», который выйдет осенью этого года. В проекте вместе с актером должен был играть его наследник, но Кирилл наотрез отказался работать с отцом. Хотя сам Нагиев хотел быть на одной съемочной площадке с наследником.

«А сыночка уже и сам папа», — внезапно заявил 55-летний артист в разговоре с «Караваном историй».

О том, что Нагиев стал дедушкой, говорили еще несколько лет назад. Но артист не подтверждал пополнение в семье.

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RusNewsToday24
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