Дмитрий Нагиев внезапно сообщил, что стал дедушкой

Знаменитый актер Дмитрий Нагиев неожиданно рассказал о прибавлении в семье. Сын звезды Кирилл впервые стал отцом.
Нагиев поделился подробностями сериала «Охотник», который выйдет осенью этого года. В проекте вместе с актером должен был играть его наследник, но Кирилл наотрез отказался работать с отцом. Хотя сам Нагиев хотел быть на одной съемочной площадке с наследником.
«А сыночка уже и сам папа», — внезапно заявил 55-летний артист в разговоре с «Караваном историй».
О том, что Нагиев стал дедушкой, говорили еще несколько лет назад. Но артист не подтверждал пополнение в семье.