Дмитрий Нагиев объявил даты своего спектакля после длительного молчания

Телеведущий Дмитрий Нагиев появился на привычном месте после длительного молчания. Он взял паузу на подготовку к выходу на театральную сцену.
Звезда сериала «Физрук» долгое время не выходил на связь с поклонниками после новости о его замене на музыкальном шоу «Голос». Тогда место ведущего заняла Лариса Гузеева. Многие успели подумать, что Нагиев решил покинуть Россию, наряду с некоторыми коллегами по цеху. Однако все в корне не так.
Как стало известно, авторский спектакль актера «Кыся» с ним в главной роли пройдет в Москве и Санкт-Петербурге 23 ноября и 3 декабря соответственно.