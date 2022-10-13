Дмитрий Нагиев объявил даты своего спектакля после длительного молчания

Звезда сериала «Физрук» долгое время не выходил на связь с поклонниками после новости о его замене на музыкальном шоу «Голос». Тогда место ведущего заняла Лариса Гузеева. Многие успели подумать, что Нагиев решил покинуть Россию, наряду с некоторыми коллегами по цеху. Однако все в корне не так.