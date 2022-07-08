Дмитрий Медведев с супругой поздравили россиян с Днем семьи, любви и верности

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к гражданам страны 8 июля.
Он поздравил всех россиян со светлым праздником — Днем семьи, любви и верности. К поздравлению присоединилась и его супруга Светлана Медведева.
«Поздравляю все российские семьи и тебя, Светлана, нашу семью с этим праздником», — сказал замглавы Совбеза России.
День семьи, любви и верности отмечается в России официально в первый раз. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 28 июня.