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Дмитрий Медведев с супругой поздравили россиян с Днем семьи, любви и верности

Дмитрий Медведев с супругой поздравили россиян с Днем семьи, любви и верности
Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к гражданам страны 8 июля.

Он поздравил всех россиян со светлым праздником — Днем семьи, любви и верности. К поздравлению присоединилась и его супруга Светлана Медведева.

«Поздравляю все российские семьи и тебя, Светлана, нашу семью с этим праздником», — сказал замглавы Совбеза России.

День семьи, любви и верности отмечается в России официально в первый раз. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 28 июня.

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