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Дмитрий Медведев призвал перестать «миндальничать» с иноагентами в России

Дмитрий Медведев призвал перестать «миндальничать» с иноагентами в России
Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал прекратить «миндальничать» с иностранными агентами.

Таким образом политик выступил за более строгую ответственность для иноагентов. По его словам, в этом вопросе необходимо навести порядок и прекратить «миндальничать».

В конце апреля Медведев анонсировал принятие закона о пребывании иностранцев в России. Зампред Совбеза указал на необходимость провести анализ действующих международных договоров и оценить их соответствие этому законопроекту.

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