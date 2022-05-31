Дмитрий Медведев призвал перестать «миндальничать» с иноагентами в России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал прекратить «миндальничать» с иностранными агентами.
Таким образом политик выступил за более строгую ответственность для иноагентов. По его словам, в этом вопросе необходимо навести порядок и прекратить «миндальничать».
В конце апреля Медведев анонсировал принятие закона о пребывании иностранцев в России. Зампред Совбеза указал на необходимость провести анализ действующих международных договоров и оценить их соответствие этому законопроекту.