Дмитрий Медведев поставил жирную точку в слухах о разводе с женой

Слух о том, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и его жена Светлана хотят развестись, начал быстро распространяться в СМИ. Однако экс-президент России опроверг данную информацию, записав совместный ролик с супругой. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале RIA Kremlinpool сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности.
«Поздравляю все российские семьи и тебя, Светлана, нашу семью с этим прекрасным праздником!», — высказался Медведев в обращении к россиянам, поставив тем самым жирную точку в слухах о его вероятном разводе с женой.
В свою очередь, Светлана поблагодарила супруга. Она подчеркнула, что семья — это основа государства и душа России.
Отметим, что благодаря супруге зампреда Совбеза в производственном календаре дата 8 июля была обозначена, как День семьи, любви и верности. Дело в том, что Светлана Медведева является президентом Фонда социально-культурных инициатив и возглавляет оргкомитет праздника.
Напомним, ранее ряд СМИ выпустили материалы, в которых заявлялось, что 57-летняя жена экс-президента России покинула страну. Именно этот слух спровоцировал появление новости о вероятности развода Светланы и Дмитрия Медведевых.