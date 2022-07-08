Дмитрий Медведев поставил жирную точку в слухах о разводе с женой

Слух о том, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и его жена Светлана хотят развестись, начал быстро распространяться в СМИ. Однако экс-президент России опроверг данную информацию, записав совместный ролик с супругой. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале RIA Kremlinpool сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности.