Дмитрий Медведев пообещал отомстить YouTube за удаление канала «Гоблина»

Зампредседатель совбеза России Дмитрий Медведев выразил поддержку Дмитрию Пучкову в связи с удалением его YouTube-канала и пообещал «отомстить».

До этого YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом «Гоблин», за нарушение правил сообщества.

В Google уже объяснили причину удаления канала Гоблина с YouTube: «Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти… Это был третий страйк канала за 90 дней, поэтому в соответствии с нашей политикой трех предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удалён».





В Google объяснили, что речь идет о контенте, «в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия».