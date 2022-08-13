Дмитрий Маликов осуществил давнюю мечту о переезде

Российский певец Дмитрий Маликов осуществил свою мечту и сменил место жительства. Об этом рассказал сам артист во время бизнес-сессии регаты Radio Monte Carlo.
Артист с семьей жили в предыдущем доме на протяжении 30 лет. Год назад они приняли решение о переезде. Причиной послужило желание жены сменить обстановку. Маликов признается, что по жизни склонен делать так, как она хочет.
Сейчас супруга музыканта загорелась идеей огорода. Даже при условии небольшого участка, семья уже планирует постройку теплицы. По его словам, новый дом давно был их мечтой и очень рад, что, наконец, он смог ее исполнить в реальность.