Дмитрий Колдун заявил, что расстался с женой из-за неудач в карьере

Певец Дмитрий Колдун, получивший популярность благодаря проекту «Фабрика звезд», расстался с супругой Викторией на фоне неудач в карьере, но потом сошелся вновь. Артист столкнулся с творческим кризисом в 2007 году.
Колдун признался, что очень переживал из-за паузы в карьере. Он отметил, что в семье регулярно происходили нервные срывы.
«В итоге поругались с Викой. Решили идти разными дорогами. Спустя полгода таких скитаний мы встретились и поняли, что «ослик и суслик должны быть вместе». Вместе нам было веселей», — высказался вокалист в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».
Именно исполнитель стал инициатором возобновления отношений с супругой. Он вспомнил, что встретился с избранницей в кафе, чтобы поговорить.