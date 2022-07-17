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Дмитрий Колдун заявил, что расстался с женой из-за неудач в карьере

Дмитрий Колдун заявил, что расстался с женой из-за неудач в карьере
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Певец Дмитрий Колдун, получивший популярность благодаря проекту «Фабрика звезд», расстался с супругой Викторией на фоне неудач в карьере, но потом сошелся вновь. Артист столкнулся с творческим кризисом в 2007 году. 

Колдун признался, что очень переживал из-за паузы в карьере. Он отметил, что в семье регулярно происходили нервные срывы. 

«В итоге поругались с Викой. Решили идти разными дорогами. Спустя полгода таких скитаний мы встретились и поняли, что «ослик и суслик должны быть вместе». Вместе нам было веселей», — высказался вокалист в рамках  проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Именно исполнитель стал инициатором возобновления отношений с супругой. Он вспомнил, что встретился с избранницей в кафе, чтобы поговорить. 

колдун певец фабрика звезд
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