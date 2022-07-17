Дмитрий Колдун заявил, что расстался с женой из-за неудач в карьере

«В итоге поругались с Викой. Решили идти разными дорогами. Спустя полгода таких скитаний мы встретились и поняли, что «ослик и суслик должны быть вместе». Вместе нам было веселей», — высказался вокалист в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».