Новости01

Дмитрий Харатьян выступил для участников спецоперации в подмосковном госпитале

Дмитрий Харатьян выступил для участников спецоперации в подмосковном госпитале
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист России Дмитрий Харатьян поддержал участников спецоперации по защите мирных граждан Донбасса, которые сейчас проходят лечение в палатах подмосковного госпиталя.

Исполнитель ряда ролей в отечественном кино посетил госпиталь имени А.А. Вишневского, который находится в одном из поселков Подмосковья. Актер выступил для лечащихся военнослужащих с концертом.

Телеведущий исполнил многие известные композиции разных лет. В этот перечень вошли «Не вешать нос, гардемарины!», «Ты, да я, да мы с тобой» и другие песни. Также Харатьян пожелал военным скорейшего выздоровления, сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Аналогичным образом участников спецоперации стараются поддерживать и другие отечественные артисты. С выступлениями в больницах и госпиталях уже не раз были певцы Олег Газманов и Григорий Лепс, исполнительница Юта и многие другие.

военные спецоперация харатьян
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.