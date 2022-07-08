Дмитрий Харатьян выступил для участников спецоперации в подмосковном госпитале

Народный артист России Дмитрий Харатьян поддержал участников спецоперации по защите мирных граждан Донбасса, которые сейчас проходят лечение в палатах подмосковного госпиталя.
Исполнитель ряда ролей в отечественном кино посетил госпиталь имени А.А. Вишневского, который находится в одном из поселков Подмосковья. Актер выступил для лечащихся военнослужащих с концертом.
Телеведущий исполнил многие известные композиции разных лет. В этот перечень вошли «Не вешать нос, гардемарины!», «Ты, да я, да мы с тобой» и другие песни. Также Харатьян пожелал военным скорейшего выздоровления, сообщает Telegram-канал Zvezdanews.
Аналогичным образом участников спецоперации стараются поддерживать и другие отечественные артисты. С выступлениями в больницах и госпиталях уже не раз были певцы Олег Газманов и Григорий Лепс, исполнительница Юта и многие другие.