Дмитрий Губерниев рассказал об “отмене” россиян, геях в спорте, Овечкине и Валиевой: “Наш спорт будет деградировать”

Дмитрий Губерниев и Надежда Стрелец

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал интервью Надежде Стрелец для ее YouTube-канала “Стрелец-молодец”. Собрали главные цитаты.

О “культуре отмены”

Я о людях не меняю мнение после конца февраля, как нас некоторые призывают. Я как относился, так и отношусь. Все, что связано с “культурой отмены”, я не приветствую. Хотя, конечно, каждый случай индивидуален, но я не сторонник того, чтобы навязывать клише. Я восхитился выступлением Киркорова в защиту Максима Галкина и Аллы Борисовны. Я ему позвонил, и мы на эту тему поговорили. Мы в хороших отношениях. С Максимом мы сохранили хорошие, добрые рабочие отношения. Я горжусь тем, что мне удалось поработать с ними. Уподобляться тем, кто про мою любимую Пугачеву сейчас в Останкино пишет всякие гадости, я не стану.

(О спецоперации в интервью спортивный журналист говорить не стал. Ранее, в феврале, он опубликовал в инстаграме* пост, в котором словами Льва Толстого о недопустимости войны прокомментировал военную спецоперацию России на Украине.

Если страна начинает обеспечивать свое благо военным путем, то оно будет все больше и больше разоряться, перенося большую часть своей производительности на вооружение и все более и более вырождаться и нравственно падать и развращаться,

— написал тогда Губерниев, который в 2018 году входил в инициативную группу по выдвижению президента России Владимира Путина на очередной срок. С февраля 2022 года телеведущий открыто не высказывал свою позицию насчет военной спецоперации.)

О толерантности

Есть такой прыгун в воду Томас Дейли, который сделал каминг-аут. Как профессионал он вырос на моих глазах: пришел 13-летним мальчиком в сборную Великобритании, мне абсолютно все равно, с кем он спит и за кого вышел замуж. Потому что я его люблю как прыгуна в воду. Мне все равно также, на ком женат Элтон Джон, потому что я его люблю. Я считаю, что нужно проявлять любовь к кому хочешь. Детей только трогать не надо.

Об “отмене” российских спортсменов

Ситуация такая, с которой мы не сталкивались, я не знаю, что будет дальше. Сейчас лето: где будут соревноваться наши легкоатлеты и пловцы? Мы сейчас можем потерять спорт. Мы обязаны сделать все, чтобы поддержать спортсменов (государство по полной программе должно помогать). Хотим мы этого или нет, наш спорт будет деградировать. В той же легкой атлетике мы потеряли целое поколение после этих допинговых историй.

Возможно, вдруг через несколько лет все наладится. В хоккее мы начнем с чемпионата мира группы D, потом будет C, потом B, и только потом тот самый чемпионат, где мы так долго играли. В биатлоне будет потеря квот. У нас сначала будет выступать один человек, через сезон — два, через три еще добавится. Сейчас, если бы у меня подрастал ребенок, которому лет 15, и он был бы кандидатом в сборную… Я не знаю, что ему нужно сказать, чтобы у него была мотивация.

По поводу того, начнут ли наши спортсмены повально выступать за другие страны… Думаю, что это вряд ли возможно: я не буду говорить слово “русофобия”, но на фоне антироссийских настроений это сложно представить.

Об “отмене” Александра Овечкина

Невозможно “отменить” Овечкина. Он сейчас оденется в костюм Putin Team, зайдет в самолет американской компании, полетит, и все его радостно в Америке встретят. “Вашингтон Кэпиталз” без Овечкина — нищеброды. Мы упираемся в экономику: без российских хоккеистов НХЛ ничто. Спорт — это все-таки сражение лучших с лучшими.



Александр Овечкин

О патриотическом воспитании

Памятные даты, торжественные линейки, специальные мероприятия, безусловно, нужны. Но стоит ли, например, петь каждый день гимн в школе… Мы все хотим как в Америке, пора уже идти своим путем. Не стоит старикам рассказывать молодежи, какие книги читать и фильмы смотреть. Люди сами разберутся, нужно немного направить.

О допинге

Это все дела минувших дней. Если говорить о спортивном наследии, то после Олимпиады в Сочи оно очень пострадало. Сейчас оглядываешься и понимаешь, где мы, в том числе журналисты, недоработали.

О фигуристке Камиле Валиевой

Я надеюсь, что будет проведено расследование, ее тренер Этери Тутберидзе и команда ответят на вопросы. Это не был допинг, думаю, что она приняла какие-то добавки. Недосмотрели. Все из-за разгильдяйства. С моей точки зрения, она абсолютно честная и чистая спортсменка, но есть свод правил, которые мы действительно нарушили. Сейчас нужно выяснить, как это произошло, чтобы минимизировать риски и не наступать на одни и те же грабли. А мы чемпионы ходьбы по граблям.



Дмитрий Губерниев и Камила Валиева