Дмитрий Губерниев поддержал Ивана Урганта и назвал его украшением телевидения

Телеведущий Иван Ургант должен продолжить работу на Первом канале. Такое мнение выразил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с iReactor вступился за телеведущего.
«Я считаю, что Иван Ургант – талантливый журналист. Безусловно, он достоин продолжать работать на Первом канале. Я его огромный поклонник. И я категорически не поддерживаю всех этих людей, которые сейчас гонят волну на него. Иван Ургант прекрасен», — сказал Губерниев.
Он отметил, что телеведущий талантливый профессионал, чьи политические взгляды не должны волновать публику.