Дмитрий Губерниев поддержал Ивана Урганта и назвал его украшением телевидения

«Я считаю, что Иван Ургант – талантливый журналист. Безусловно, он достоин продолжать работать на Первом канале. Я его огромный поклонник. И я категорически не поддерживаю всех этих людей, которые сейчас гонят волну на него. Иван Ургант прекрасен», — сказал Губерниев.