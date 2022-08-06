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Дмитрий Губерниев поддержал Ивана Урганта и назвал его украшением телевидения

Дмитрий Губерниев поддержал Ивана Урганта и назвал его украшением телевидения
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Телеведущий Иван Ургант должен продолжить работу на Первом канале. Такое мнение выразил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с iReactor вступился за телеведущего.

«Я считаю, что Иван Ургант – талантливый журналист. Безусловно, он достоин продолжать работать на Первом канале. Я его огромный поклонник. И я категорически не поддерживаю всех этих людей, которые сейчас гонят волну на него. Иван Ургант прекрасен», — сказал Губерниев.

Он отметил, что телеведущий талантливый профессионал, чьи политические взгляды не должны волновать публику.

TV губерниев ургант
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