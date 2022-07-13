Дмитрий Губерниев откровенно рассказал о конфликтах с Этери Тутберидзе

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в социальных сетях сообщил, что поддерживает тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, оставив все обиды в прошлом. О том, какие конфликты возникали между ним и знаменитым тренером, Губерниев рассказал на YouTube-канале Надежды Стрелец.
«У нас не было с ней конфликтов. У нас просто был с ней разговор, где она задала какие-то вопросы, получила на них ответы. У нее эти вопросы были по отношению ко мне. Мы просто пожали друг другу руки и сделали яркие селфи. Я просто немного набросил», — признался комментатор.
Помимо этого, Губерниев высказался о скандале с фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде. По его словам, стоит надеяться на полноценное расследование случившегося.