Дмитрий Губерниев откровенно рассказал о конфликтах с Этери Тутберидзе

«У нас не было с ней конфликтов. У нас просто был с ней разговор, где она задала какие-то вопросы, получила на них ответы. У нее эти вопросы были по отношению ко мне. Мы просто пожали друг другу руки и сделали яркие селфи. Я просто немного набросил», — признался комментатор.