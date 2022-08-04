Дмитрий «Гоблин» Пучков оценил отмену концертов Макаревича с точки зрения оперуполномоченного

Известный актер озвучки, блогер, публицист и бывший оперуполномоченный Дмитрий Пучков «Гоблин» в интервью на канале «Сама Меньшова» рассказал, почему организаторы решили отменять концерты Андрея Макаревича.
Пучков высказался по теме с точки зрения бывшего сотрудника правоохранительных органов: в первую очередь отмена концертов Макаревича это был вопрос безопасности. Из-за жесткой риторики лидера «Машины времени» в адрес РФ у него могли появиться агрессивные недоброжелатели, которые не прочь принести на концерт взрывчатку или слезоточивый газ. Такая ситуация могла бы поставить под угрозу здоровье зрителей.
Дмитрий пучков отметил, что ни один организатор или владелец концертной площадки не готов пойти на такой рис и поставить под угрозу жизнь людей.