Дмитрий «Гоблин» Пучков оценил отмену концертов Макаревича с точки зрения оперуполномоченного

Пучков высказался по теме с точки зрения бывшего сотрудника правоохранительных органов: в первую очередь отмена концертов Макаревича это был вопрос безопасности. Из-за жесткой риторики лидера «Машины времени» в адрес РФ у него могли появиться агрессивные недоброжелатели, которые не прочь принести на концерт взрывчатку или слезоточивый газ. Такая ситуация могла бы поставить под угрозу здоровье зрителей.