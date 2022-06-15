Новости01

Дмитрий Давиденко возглавил департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ

Дмитрий Давиденко возглавил департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Кинопродюсер Дмитрий Давиденко стал новым руководителем департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ.

Ранее эту должность занимала Светлана Максимченко, которая проработала в департаменте с августа 2020 года. В ведомстве уточнили, что теперь она перейдет на другой пост.

«Продюсер и киновед, кандидат искусствоведения Дмитрий Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации в начале июля», — сказали в пресс-службе ведомства.

Давиденко имеет высшее образование сценарно-киноведческого факультета ВГИК, а также окончил аспирантуру вуза. Кинематографист спродюсировал более 20 картин, среди которых «Поддубный», «Географ глобус пропил», сериалы «Оттепель», «Садовое кольцо», фильмы «Гипноз», «Дунай» и другие.

давиденко должность кинематография кино минкультуры рф фильм
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.