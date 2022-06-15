Дмитрий Давиденко возглавил департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ

Кинопродюсер Дмитрий Давиденко стал новым руководителем департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ.
Ранее эту должность занимала Светлана Максимченко, которая проработала в департаменте с августа 2020 года. В ведомстве уточнили, что теперь она перейдет на другой пост.
«Продюсер и киновед, кандидат искусствоведения Дмитрий Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации в начале июля», — сказали в пресс-службе ведомства.
Давиденко имеет высшее образование сценарно-киноведческого факультета ВГИК, а также окончил аспирантуру вуза. Кинематографист спродюсировал более 20 картин, среди которых «Поддубный», «Географ глобус пропил», сериалы «Оттепель», «Садовое кольцо», фильмы «Гипноз», «Дунай» и другие.