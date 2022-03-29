Дмитрий Тарасов озвучил подробности своей интимной жизни в юношеские годы

Dmitry Golubovich/Russian Look  Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Dmitry Golubovich/Russian Look 

Футболист Дмитрий Тарасов охотно посвящает фанатов в разные аспекты личной жизни. При очередном общении с поклонниками он откровенно рассказал о возрасте, в котором лишился невинности.

Экс-игрок ФК «Локомотив», отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, высказался по поводу собственной интимной жизни в годы юности. Тарасов даже не попытался скрыть радости от возможности поговорить на эту тему.

«Первый секс? Офигенный вопрос! Мне нравится. Тема секса — это всегда интересно. Я всегда думал, что первый секс у меня был в 18–19 лет, а оказалось, что в 16», — эмоционально поделился бывший супруг Ольги Бузовой.

Футболист добавил, что первый сексуальный опыт у него случился во время празднования свадьбы сестры. По его словам, на торжественном мероприятии он познакомился с некой особой. Тогда же, уточнил Тарасова, между ними пробежала искра.

Последние четыре года мастер спорта счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко. В конце прошлого октября она подарила любимому мужу третьего ребенка — долгожданного наследника. Мальчика назвали Алексеем в честь отца Тарасова. 

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