Дмитрий Шепелев кардинально сменил имидж

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Телеведущий Дмитрий Шепелев кардинально изменил свой образ. Бывший избранник Жанны Фриске стал блондином.
Кадрами в новом образе артист поделился в социальных сетях. На снимке телеведущий запечатлен в комнате возле ванной раковины. Шепелев осветлил оттенок волос и теперь он стал настоящим блондином.
«Как вам мой новый цвет? Кстати, я вообще не выбирал. Просто сказал мастеру: “Сделай, что захочешь”. Вот он и сделал. Мне нравится!» — написал Шепелев.
Ранее Дмитрий Шепелев решил приучать сына от Жанны Фриске к самостоятельности. На днях экс-возлюбленный покойной исполнительницы рассказал, что наследник захотел погулять на баскетбольной площадке один. Шепелев отпустил ребенка, сказав, чтобы тот в назначенное время вернулся домой.
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