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    Дмитрий Рогозин считает, что принимать решение по перекрестным полетам к МКС пока преждевременно, хотя NASA рассчитывало получить ответ на этот вопрос к середине мая

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Дмитрий Рогозин считает, что принимать решение по перекрестным полетам к МКС пока преждевременно, хотя NASA рассчитывало получить ответ на этот вопрос к середине мая

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    В конце апреля руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано заявил, что NASA ждет ответ России по перекрестным полетам к МКС в середине мая, от него зависит, войдет ли Анна Кикина в состав экипажа Crew-5. Однако глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что торопиться с ответом не стоит.

    «Мы это обсуждали в прошлом году. В этом году ситуация кардинально поменялась. Поэтому некоторые наши федеральные органы исполнительной власти разумно полагают, что преждевременно сейчас принимать решение об этих перекрестных полетах», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

    По словам главы Роскосмоса, такое решение отчасти обусловлено «совершенно безумной реакцией американцев и других стран, которые являются партнерами по МКС», на начало спецоперации РФ на Украине.

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